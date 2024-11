Scontro tra due camion sulla Palermo-Catania, frutta invade le corsie

Foto generata con IA

Due mezzi pesanti si sono scontrati sull’autostrada Palermo–Catania. A causa dell’impatto nelle corsie sono finiti quintali di frutta e verdura trasportati da uno dei due autocarri coinvolti nell’incidente avvenuto sulla carreggiata in direzione Catania, tra Villabate e Bagheria. I due camionisti sono rimasti feriti. Sono stati soccorsi da personale del 118 portati in due ospedali di Palermo: un 53enne al Civico e un 50enne al Buccheri La Ferla. Personale dell’Anas sta intervenendo per ripulire la sede stradale. Sul posto per i rilievi e le indagini del caso sono presenti agenti della polizia stradale.