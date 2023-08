Corso Italia, incidente scooter-autobus. Morto un 67enne dopo l’arrivo al Pronto soccorso

È deceduto dopo l’arrivo al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro il 67enne che ieri è rimasto coinvolto in un incidente all’incrocio tra corso Italia e viale Vittorio Veneto, a Catania. La vittima era a bordo del proprio scooter quando, per cause ancora da accertare, è finito contro un pullman della società Interbus. L’area in questione ormai da giorni è interessata da un cantiere.