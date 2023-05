Catania, un 73enne è scomparso dall’ospedale San Marco. La nipote: «Aiutateci a trovarlo sano e salvo»

Il 73enne Giuseppe Neri è scomparso dall’ospedale San Marco di Catania dove era stato ricoverato qualche ora prima. L’uomo, originario di Biancavilla ma residente a Oleggio (in provincia di Novara, in Piemonte) e domiciliato ad Amburgo (in Germania) era arrivato all’aeroporto di Catania insieme a una delle sue nipoti. Dopo essere atterrato a Fontanarossa, l’anziano ha lamentato dei dolori e un gonfiore alle gambe. In stato confusionale, a bordo di un’ambulanza, è stato accompagnato nel nosocomio etneo. Da lì, dopo qualche ora si è persa ogni sua traccia. Della scomparsa sono stati avvisati i familiari del 73enne che hanno subito lanciato un appello anche sui social. «Chiunque lo incontri – scrive una nipote sulla sua pagina Facebook – vi preghiamo di contattarci affinché lo possiamo trovare sano e salvo». L’uomo è alto circa un metro e ottanta, ha capelli bianchi e corporatura robusta. Non ha con sé né i documenti né il cellulare. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Biancavilla.