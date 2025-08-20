Scomparsa di Musotto: allestita camera ardente a Palazzo Comitini

Su disposizione del sindaco della Città Metropolitana di Palermo Roberto Lagalla, la camera ardente dell’ex Presidente della Provincia Francesco Musotto sarà allestita domani presso Palazzo Comitini, sede della Città Metropolitana di Palermo. L’apertura al pubblico è prevista per le ore 15:00.

La comunicazione arriva insieme al cordoglio di Anci Sicilia: «Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa di Ciccio Musotto, figura di rilievo della vita politica e istituzionale siciliana, già presidente della provincia di Palermo. Alla sua famiglia e ai suoi cari Anci Sicilia rivolge le più sentite condoglianze, unendosi al cordoglio di quanti ne hanno apprezzato l’opera e la dedizione».