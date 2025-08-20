Scomparsa di Musotto: allestita camera ardente a Palazzo Comitini

20/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Su disposizione del sindaco della Città Metropolitana di Palermo Roberto Lagalla, la camera ardente dell’ex Presidente della Provincia Francesco Musotto sarà allestita domani presso Palazzo Comitini, sede della Città Metropolitana di Palermo. L’apertura al pubblico è prevista per le ore 15:00.

La comunicazione arriva insieme al cordoglio di Anci Sicilia: «Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa di Ciccio Musotto, figura di rilievo della vita politica e istituzionale siciliana, già presidente della provincia di Palermo. Alla sua famiglia e ai suoi cari Anci Sicilia rivolge le più sentite condoglianze, unendosi al cordoglio di quanti ne hanno apprezzato l’opera e la dedizione».

Stop al caro voli in Sicilia, arrivano i prezzi bloccati. Ma restano dubbi e criticità sulla continuità territoriale
I finanzieri negli uffici della Regione: inchiesta della Corte conti sul mancato acquisto del palazzo ex Sicilcassa
Via entro 10 giorni le barriere dai lidi siciliani. Arriva la circolare della Regione: «Pena la decadenza della concessione»
