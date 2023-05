Scoglitti, ha in casa 24mila euro di droghe: hashish, marijuana e Mdma

Due chili di hashish e marijuana già confezionata in panetti da cento grammi e quattro grammi di Mdma, oltre a tre macchine plastificatrici per il sottovuoto, un bilancino di precisione e materiale vario necessario per il peso e il confezionamento della droga. È quanto gli agenti di polizia hanno trovato a casa di un 49enne a Scoglitti, frazione di Vittoria (in provincia di Ragusa), che è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno notato un anomalo andirivieni di giovani dall’abitazione dell’uomo, già noto per i suoi precedenti in materia di stupefacenti. Per questo, gli agenti hanno deciso di perquisire l’abitazione del 49enne. Se immessa nel mercato illegale, la droga avrebbe potuto fruttare oltre 24mila euro. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato portato nella casa circondariale di Ragusa dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.