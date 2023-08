Scoglitti, ritrovato il corpo del disperso in mare

Ritrovato il corpo della persona scomparsa ieri in mare in prossimità del porto di Scoglitti, nel Ragusano. A perdere la vita è un ragazzo la cui salma è stata recuperata dai sommozzatori, arrivati all’alba di oggi da Reggio Calabria per dare il cambio ai colleghi. Adesso si attendono le determinazioni dell’autorità giudiziaria. L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa dei vigili del fuoco da parte della capitaneria di porto di Pozzallo. Hanno partecipato alle ricerche le squadre dei pompieri di Vittoria, i sommozzatori di Catania, il nucleo elicotteri e natanti della capitaneria di porto di Pozzallo.