Sciolto il Consiglio comunale di Santa Margherita di Belice: «Era inevitabile»

Il segretario generale del comune di Ribera (in provincia di Agrigento) Leonardo Misuraca è stato nominato, dall’assessore regionale alle Autonomie locali Andrea Messina e dal presidente della Regione Renato Schifani, commissario straordinario del comune di Santa Margherita di Belice (sempre nell’Agrigentino).

Eserciterà le funzioni di potere sostitutivo del Consiglio comunale, sciolto a seguito della mancata approvazione della dichiarazione di dissesto finanziario che l’amministrazione, guidata dal 2022 dal sindaco Gaspare Viola, aveva presentato in considerazione di un disavanzo di 5,5 milioni di euro che non è stato più ritenuto colmabile. Era stato un altro commissario, Francesco Riela, ad approvare la delibera in questione, avviando contestualmente le procedura di scioglimento del Consiglio, così come prevede la norma in caso di inadempimento.

ca fino alla scadenza naturale della consiliatura, prevista nel 2027. «La dichiarazione di dissesto era inevitabile», dice il sindaco Viola. Che fa risalire la causa dell’attuale situazione finanziaria al periodo precedente alla sua elezione. L’opposizione consiliare aveva accusato il capo dell’amministrazione di non avere fatto nulla per scongiurare questo scenario.