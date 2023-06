Scicli, duplice tentato omicidio di padre e figlio. Fermati due fratelli

Sono due fratelli – Mauro e Roberto Gesso, di 43 e 50 anni – gli uomini fermati dai carabinieri del nucleo investigativo di Ragusa per il duplice tentato omicidio di padre e figlio avvenuto ieri a Scicli, nel Ragusano. Stando a quanto emerso finora, i due avrebbero anche precedenti per reati di tipo mafioso e in materia di stupefacenti. Gli inquirenti hanno monitorato i loro spostamenti e li hanno individuati a bordo di una Fiat Croma nera mentre scappavano da Scicli verso Messina. I due fratelli Gesso sono riusciti comunque a lasciare la Sicilia traghettando in Calabria. Lì sono stati gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina (in provincia di Salerno) a rintracciarli lungo l’autostrada A2 in direzione Salerno in un’area di servizio.

Stamattina i due fratelli Gesso, ritenuti responsabili del grave ferimento di padre e figlio sciclitani, sono stati sottoposti a fermo e portati nella casa circondariale di Potenza a disposizione della procura di Lagonegro in attesa dell’udienza di convalida del fermo. Nel corso delle indagini, i militari hanno trovato il fucile a canne mozze presumibilmente usato dai due fermati per compiere l’agguato in un’abitazione a Sampieri di Scicli. Le indagini sono ancora in corso.