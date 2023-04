Sciacca: trattore si ribalta e finisce in un burrone, morto un agricoltore

Un agricoltore è morto dopo che il trattore di cui era alla guida si è ribaltato finendo in un burrone. L’incidente è avvenuto in contrada Nadorello a Sciacca, in provincia di Agrigento. La vittima è l’80enne Salvatore Augello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.