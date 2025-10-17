Schifani sollecita dirigenti e assessori per accelerare spesa Pnrr

17/10/2025

In seguito ai dati resi noti della Cabina di Regia regionale per il Pnrr, che ha certificato una spesa complessiva a ottobre che si attesta al 27,92%, il presidente della Regione Renato Schifani, ha inviato un’ulteriore nota formale a 14 dirigenti generali e a 9 assessori richiamando ciascuno, chiedendo di accelerare con spesa Pnrr e con la rendicontazione dei finanziamenti. Il governatore siciliano nella lettera, dopo aver ribadito il carattere prioritario e strategico degli investimenti inseriti nel Piano, ha ricordato che accelerare la spesa Pnrr permetterebbe di raggiungere gli obiettivi previsti, altrimenti la Regione non soltanto perderebbe una straordinaria occasione di sviluppo ma rischierebbe di incorrere in forti sanzioni economiche.

La nota si chiude con l’avvertimento che l’eventuale mancato rispetto degli adempimenti sarà utilizzato ai fini della valutazione dei dirigenti responsabili e potrebbe portare all’avvio delle procedure di contestazione, propedeutiche all’eventuale revoca dell’incarico. Schifani ha inoltre disposto che il dirigente generale del dipartimento Programmazione, attraverso la propria struttura organizzativa, supporterà da ora in poi i vari rami dell’amministrazione regionale nella individuazione delle soluzioni, svolgendo un’attività di affiancamento per imprimere la necessaria accelerazione e consentire il rispetto della scadenza ormai prossima del Piano.

