Sanità, Schifani a gamba tesa sulle nomine: «Balletti inqualificabili, saputo da stampa del legame con la politica»

«Ho assistito a balletti inqualificabili e lo dico assumendomi la responsabilità di quello che dico. Qualche giorno fa ho ricevuto una persona che mi ha chiesto qualche indicazione sulle nomine e io ho risposto che non dò nessuna indicazione. Ho lasciato questa persona libera di scegliere in piena autonomia e poi dai giornali ho scoperto che questi nomi erano legati a partiti. Trovo questo sistema incancrenito, un sistema che va avanti da 20 anni e che mi preoccupa». Non va tanto per il sottile Renato Schifani, presidente della Regione siciliana, dopo le ultime nomine che hanno completato lo scacchiere della Sanità regionale.

Nomine attese tanto, sicuramente troppo, rallentate dall’esigenza dei partiti di maggioranza di mettersi d’accordo. «Quando parlo di sistema incancrenito non parlo di un problema politico che riguarda la mia maggioranza, ma di un problema di sistema che si è stratificato e sovrapposto negli anni – prosegue il governatore – È un sistema strutturato che ha delle radici. Il problema non è attuale, non nasce dalla mia maggioranza, con la quale parlerò».

Schifani ha inoltre parlato di Agrigento e dell’emergenza siccità, annunciando l’impegno per la ricerca di nuovi pozzi. «Sono in contatto con Palazzo Chigi per avere i poteri in deroga per realizzare i dissalatori abbandonati da 14 anni – aggiunge – Si danno a Genova, si possono dare anche a me o a chi decide Palazzo Chigi per realizzarli entro l’estate, altrimenti abbiamo scherzato».