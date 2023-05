Elezioni, a Catania la segretaria Pd Schlein con il candidato Caserta. «Ridare speranza alla città»

«A Catania fate la differenza e odiate l’indifferenza. Portate a votare quanti non ci credono più, quanti si sentono rassegnati. Sono felice di essere con voi, al vostro fianco, per questa sfida che abbiamo lanciato in questa città e ringrazio Maurizio Caserta per essersi messo a disposizione, per ridare speranza a Catania con al centro questo progetto che parla di futuro». Così ieri sera, a Catania, la segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein ha animato i presenti durante un evento a sostegno del candidato a sindaco Maurizio Caserta. Il professore universitario, sostenuto da Pd, Movimento 5 stelle, Europa Verde e Sinistra Italiana, nelle ultime settimane ha incassato il sostegno dell’ex sindaco Enzo Bianco – con la lista Con Bianco per Catania – e dell’ormai ex aspirante primo cittadino Riccardo Tomasello.

«A Catania serve un’amministrazione che abbia a cuore i temi dei giovani, per un rilancio economico di questa città che prenda per mano i professionisti, gli artigiani, piccoli esercizi commerciali che hanno fatto fatica in questi anni, per stringere con loro un patto che passi dagli investimenti ma anche dalla qualità del lavoro che si offre in questo territorio», ha proseguito Schlein. Presente anche il segretario regionale dem Anthony Barbagallo: «C’è una cappa su Catania, non servivano le indagini della magistratura per sapere in che condizioni versa la Sanità, in questi giorno piovono concorsi alla Sac e gare appalto grossissime alla Regione – ha detto – Caserta è una scelta che viene dal basso, dai tavoli di concertazione con le associazioni, dai cittadini e non è calata dall’alto, scelta da Roma come quella del centrodestra». Riferimento, quest’ultimo, a Enrico Trantino, esponente di Fratelli d’Italia e principale sfidante di Caserta per la fascia tricolore.