Un caso di scabbia tra gli studenti di un liceo di Palermo. Preside: «Intensificare le pulizie»

Un caso di scabbia al liceo delle scienze umane e linguistico Danilo Dolci di Palermo. Il caso è stato riscontrato e comunicato alle famiglie dal dirigente scolastico attraverso una circolare. Il preside Matteo Croce ha inviato una nota ai genitori, agli alunni, al personale dell’istituto, al personale Ata e al direttore dei servizi generali e amministrativi con la quale ha reso noto che è stato accertato tra gli studenti del plesso di via Augusto Elia un caso di scabbia. «Si specifica che il contagio in ambito scolastico è difficile – si legge nella circolare – in quanto il contagio avviene in genere per contatto diretto e prolungato, pelle contro pelle, ma non potendo escludere un’eventuale possibilità, lo scrivente invita le famiglie a porre attenzione a eventuali lesioni cutanee o sintomi tra gli studenti e a rivolgersi immediatamente al proprio medico curante o al pediatra per una visita di controllo». Il dirigente scolastico ha inoltre predisposto che le pulizie giornaliere nell’istituto scolastico vengano intensificate.