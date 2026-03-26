«Sulle questioni giudiziarie applicheremo in Sicilia lo stesso criterio che ci verrà indicato dal partito nazionale». Lo ha detto alla Trg Sicilia Luca Sbardella, commissario di Fratelli d’Italia in Sicilia. Nell’Isola sono due gli esponenti di spicco del partito coinvolti in inchieste giudiziarie. Per Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana, il 4 maggio comincerà il processo per corruzione, peculato […]
Sbardella (FdI): «Su casi giudiziari in Sicilia applicheremo indicazioni partito»
«Sulle questioni giudiziarie applicheremo in Sicilia lo stesso criterio che ci verrà indicato dal partito nazionale». Lo ha detto alla Trg Sicilia Luca Sbardella, commissario di Fratelli d’Italia in Sicilia. Nell’Isola sono due gli esponenti di spicco del partito coinvolti in inchieste giudiziarie.
Per Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana, il 4 maggio comincerà il processo per corruzione, peculato e truffa, reati contestati dalla procura di Palermo. In merito ad Elvira Amata, assessore al Turismo nel governo Schifani, sempre i pm di Palermo hanno chiesto il rinvio a giudizio per corruzione. Il gip si pronuncerà il 20 aprile.