Lampedusa, arrivati 202 migranti soccorsi dalla guardia costiera. Tra loro anche donne e minori

Un barcone con a bordo 202 migranti, è arrivato questa mattina a Lampedusa. A soccorrere l’imbarcazione alla deriva, è stato il pattugliatore Cp324 della guardia costiera che ha trasbordato le persone provenienti da Congo, Camerun e Nigeria, portandole in salvo al molo Favarolo. I migranti, tra cui 45 donne e quattro minori, hanno riferito di essere partiti ieri mattina dal porto di Sfax, in Tunisia, e di avere pagato 3000 dinari tunisini per il viaggio. Durante la notte scorsa, inoltre, è stata soccorsa un’imbarcazione di sette metri con a bordo 42 persone originarie della Costa d’Avorio, della Guinea e della Nigeria. All’alba, invece, il pattugliatore Fusco delle fiamme gialle ha agganciato un’altra barca con a bordo altre 42 persone e poi ancora altre 50. Infine, la motovedetta V7007 della guardia di finanza ha bloccato un natante con a bordo 33 persone provenienti dalla Costa d’Avorio e dalla Guinea.