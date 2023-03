Nuovo sbarco fantasma di migranti in provincia di Agrigento. Individuata l’imbarcazione

Il drone dell’associazione Mareamico ha individuato un nuovo sbarco fantasma nell’agrigentino. Un’imbarcazione di circa sette metri con una quarantina di migranti a bordo è arrivata nella notte nella spiaggia di Misita, tra la foce del fiume Naro e Punta Bianca. I migranti, appena arrivati si sono dispersi nelle campagne, facendo perdere le loro tracce. «Questa tipologia di sbarco – si legge in una nota di Mareamico – è la più inquietante perchè lo Stato non ha contezza del reale numero degli arrivati, poichè non avviene alcun riconoscimento ufficiale».

Ieri pomeriggio, intanto, sono arrivati nel porto di Pozzallo i 17 migranti sopravvissuti al naufragio avvenuto davanti alle coste libiche in cui risulterebbero disperse 30 persone. I naufraghi, tutti uomini, maggiorenni e originari del Bangledesh, sono stati trasbordati sulle motovedette della Guardia Costiera dal mercantile Froland, che li aveva soccorsi. In banchina è stata predisposta la macchina dell’accoglienza con il personale dell’Asp e della Croce Rossa e il medico dell’Usmaf e con le forze dell’ordine. I migranti, una volta sbarcati sono stati trasferiti nell’hotspot di Pozzallo.