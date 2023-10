Favignana, 48 migranti sbarcati sulla spiaggia

Si registrano altri sbarchi in Sicilia dove a essere interessata dal fenomeno migratorio non è solo Lampedusa ma anche Favignana, isola dell’arcipelago delle isole Egadi (Trapani). Qui 48 migranti in arrivo dalla Tunisia sono sbarcati sulla spiaggia Calamoni. Tra i presenti si contano anche otto minorenni. I nuovi arrivati, dopo le operazioni di prima accoglienza, sono stati trasferiti a Trapani a bordo di una motovedetta della Guardia di finanza.

