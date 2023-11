Lampedusa, migrante disperso in mare: sbarcate 300 persone

Ancora sbarchi a Lampedusa, sei solo tra ieri sera e stamattina per un totale di 286 migranti approdati. I nuovi arrivati avrebbero riferito di un compagno disperso che sarebbe caduto in acqua durante la traversata senza riuscire più a salire sul gommone. Due dei sei gruppi, composti da 41 persone fra cui sette donne e tre bambini, e da 39 – compresi una donna e tre bambini – sono stati trovati a Punta Guitgia e Cala Creta dai carabinieri e dai finanzieri.

La barca, partita da Zuara in Libia, utilizzata dai 41 siriani, sudanesi e bengalesi, è stata ritrovata arenata sugli scogli. Mentre non è stata ancora ritrovata quella utilizzata dai 39 egiziani, pakistani e siriani. Gli altri gruppi di migranti, da un minimo di 33 a un massimo di 78 a bordo, sono stati soccorsi mentre erano su imbarcazioni che sarebbero salpate da Zuara, Sabratha e Tagiura, in Libia. Ieri, sull’isola, sono arrivati 49 sudanesi, partiti da Sfax, in Tunisia. Il disperso farebbe parte proprio del gruppo in questione. Intanto nell’hotspot si contano 424 persone, fra cui 23 minori non accompagnati, da dove ieri sono stati trasferiti, con i traghetti di linea per Porto Empedocle, 575 migranti. Anche per oggi sono previsti dei trasferimenti, in 220 sarebbero diretti sempre verso Porto Empedocle.