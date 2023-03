Farmitalia Saturnia, dalla delusione in coppa Italia al sogno promozione

Due sconfitte e tanta delusione. L’avventura della Farmitalia Saturnia nella coppa Italia di A3 non è andata come ci si augurava. Il primo approdo alla Final Four Del Monte, poteva essere l’occasione per la più longeva società di volley siciliana di vincere un titolo prestigioso. Lo sperano in tanti, in primis il presidente Luigi Pulvirenti che quest’anno ha messo le basi per rilanciare la pallavolo nel territorio etneo.

Delusione

Purtroppo le aspettative di inizio torneo sono state disattese. La Farmitalia Saturnia è incappata in due sconfitte entrambe per tre set a zero: la prima all’esordio contro Pineto e l’ultima contro Tuscania, che metteva in palio il terzo posto. Due ko pesanti sia per il risultato, sia per la qualità di gioco mostrata dai castellesi.

Consolazione

Nonostante un torneo disputato al di sotto delle aspettative, c’è da sottolineare che il coach Kantor ha avuto la possibilità di dare spazio a quei giocatori che in campionato sino ad ora hanno avuto meno chance di mettersi in evidenza. Tra questi il regista Fichera, l’opposto Tasholli e Smeriglia. Archiviato il week end a Macerata, ora la testa dei ragazzi della Saturnia dovrà tornare a essere rivolta al campionato. Domenica prossima alle 17, infatti, i castellesi giocheranno un match interno fondamentale contro Lecce per conservare il primato in classifica. «Quest’anno – ha detto il patron Pulvirenti – volevano lottare sia per il campionato che per la Coppa Italia. Purtroppo il primo dei due obiettivi è fallito, ma abbiamo ancora la possibilità di conquistare una promozione importante che darebbe, dopo 58 anni di attività, un nuova spinta di entusiasmo alla nostra società».