Controlli anti-abusivismo a Catania: sanzionati parcheggiatori e guidatori

11/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Controllo anti-abusivismo nelle zone della movida di Catania, tra centro storico e lungomare. Nel corso delle verifiche, i carabinieri hanno trovato due uomini già fermati in passato e accusati di svolgere l’attività di parcheggiatori abusivi: adesso, per lo stesso motivo, sono stati denunciati per violazione del codice della strada e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Nel primo caso, si tratta di un 33enne, di origini straniere e residente a Piazza Armerina, nell’Ennese, trovato in piazza Borsellino-Alcalà. Nel secondo caso, la denuncia è scattata per un 56enne residente a Misterbianco, parcheggiatore abusivo in piazza Tricolore, a Ognina. Sanzionato anche un 26enne, messinese ma residente a Paternò, sorpreso in via Lavandaie, nella zona degli archi della marina.

Durante il controllo, inoltre, i carabinieri si sono anche imbattuti in una bancarella abusiva in via Luigi Sturzo, con 118 maglioni e 61 pantaloni con loghi di note marche contraffatti. Il titolare, alla vista dei militari, si è subito allontanato, abbandonando la merce, che è stata sequestrata. In tutto, sono stati controllati oltre dieci veicoli e una trentina di persone. Elevando sanzioni amministrative per circa 12mila euro, tra cui quelle per tre automobilisti alla guida di veicoli senza assicurazione e due senza patente. Tre i mezzi sequestri.

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Oroscopo di gennaio 2026
di

Inizia gennaio a caratterizzare questo 2026 che sembra portare tanto, anche in termini di oroscopo. Non sarà un mese noioso, portando anzi cambi planetari massivi. Prima dal Capricorno, magnificando i colleghi segni di terra Toro e Vergine. Poi, dopo il 20, sarà la volta dei segni d’aria, quando il sorprendente Acquario scatenerà mille novità felici […]

Oroscopo 2026: la classifica dei segni zodiacali
di

C’era da aspettarselo: a dominare, nell’oroscopo del 2026, sono due segni di fuoco, protagonisti del nuovo anno. Grazie a Giove, pianeta del Sagittario, che transiterà in Leone, accendendo un trigono di fuoco da fare invidia. Ma il cielo sa essere generoso: per questo, sul podio, troviamo anche i Gemelli. Che dovranno attendere e faticare ancora un po’ ma […]

Bando Sicilia efficiente per le imprese: per un vero risparmio in bolletta, senza inseguire la burocrazia
di

Bollette che pesano. Nelle case, così come nelle aziende. Nel secondo caso, però, la buona notizia è che si può approcciare il tema dei costi energetici in modo diverso: da voce scomoda a lungimirante strategia per molte imprese siciliane. Grazie all’uso di strumenti come il bando Sicilia efficiente, che prevede contributi a fondo perduto per […]

