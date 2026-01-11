Controllo anti-abusivismo nelle zone della movida di Catania, tra centro storico e lungomare. Nel corso delle verifiche, i carabinieri hanno trovato due uomini già fermati in passato e accusati di svolgere l’attività di parcheggiatori abusivi: adesso, per lo stesso motivo, sono stati denunciati per violazione del codice della strada e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Nel primo caso, si tratta di un 33enne, di origini straniere e residente a Piazza Armerina, nell’Ennese, trovato in piazza Borsellino-Alcalà. Nel secondo caso, la denuncia è scattata per un 56enne residente a Misterbianco, parcheggiatore abusivo in piazza Tricolore, a Ognina. Sanzionato anche un 26enne, messinese ma residente a Paternò, sorpreso in via Lavandaie, nella zona degli archi della marina.

Durante il controllo, inoltre, i carabinieri si sono anche imbattuti in una bancarella abusiva in via Luigi Sturzo, con 118 maglioni e 61 pantaloni con loghi di note marche contraffatti. Il titolare, alla vista dei militari, si è subito allontanato, abbandonando la merce, che è stata sequestrata. In tutto, sono stati controllati oltre dieci veicoli e una trentina di persone. Elevando sanzioni amministrative per circa 12mila euro, tra cui quelle per tre automobilisti alla guida di veicoli senza assicurazione e due senza patente. Tre i mezzi sequestri.