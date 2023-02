Eletto segretario e direttivo regionale Anci. Tra i sindaci incarico al primo cittadino di Tremestieri Etneo

Il sindaco di Tremestieri Etneo Santi Rando è stato eletto nel direttivo regionale dell’Anci, l’associazione Nazionale Comuni Italiani. Nella prima seduta del consiglio regionale tenutasi mercoledì 8 febbraio, sono stati eletti il segretario – riconfermato Mario Emanuele Alvano – e i componenti dell’ufficio di presidenza e del comitato direttivo. Quello di componente del comitato direttivo dell’Anci è un ruolo rappresentativo di grande importanza, vista la funzione di raccordo tra cittadini ed Istituzioni regionali che l’Anci è chiamata a svolgere. La assoluta gratuità dell’incarico rende ancora più meritorio l’esercizio del ruolo. Rando, presente in Anci sin dal 2008, è stato eletto dai 55 consiglieri del nuovo consiglio regionale, designato lo scorso 31 gennaio nel corso della XII assemblea congressuale.

«Sono onorato di ricoprire questo ruolo e ringrazio i colleghi per la fiducia in me riposta- ha dichiarato il sindaco Rando – Avverto tutta la responsabilità che comporta fare parte del direttivo di un organo così importante, al quale partecipano tutti i sindaci dei nove capoluoghi siciliani. Nell’espletamento del ruolo, rappresenterò certamente gli interessi della nostra comunità e di tutti i territori dell’ hinterland etneo dinanzi agli organi della Regione Siciliana, dello Stato e dell’Unione Europea, nel rispetto dei principi e delle finalità che si prefigge l’Anci Sicilia».