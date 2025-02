Sant’Agata di Militello, picchia la madre e la sorella ma loro lo filmano e lo denunciano

Avrebbe picchiato la madre e la sorella, che però sono riuscite a riprenderlo e lo hanno denunciato. A Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, un 67enne è stato denunciato da sua madre e da sua sorella. Dopo una serie di vessazioni le donne avevano deciso di installare un sistema di videosorveglianza all’interno della loro abitazione. Al termine dell’ennesima lite, nella quale l’uomo ha colpito la madre con uno schiaffo, la donna lo ha denunciato e come prova delle violenze ha presentato il filmato dell’aggressione. Il giudice per le indagini preliminari (gip) ha disposto per il 67enne il divieto di avvicinamento alle sue familiari, controllo che verrà effettuato tramite il braccialetto elettronico.