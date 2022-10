Santa Maria di Licodia, carabinieri sequestrano slot in un bar

Sequestro di slot abusive all’interno di un bar di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. A intervenire sono stati i carabinieri e i funzionari dell’agenzia delle Dogane. Sono due gli apparecchi trovati accesi e funzionanti. Sequestrati anche sei personal computer utilizzati per i giochi da casinò e l’importo in denaro contenuto all’interno delle slot. Per il titolare del bar sono scattate sanzioni per 144mila euro.