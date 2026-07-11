S. Margherita di Belice, trovato morto il 70enne scomparso ieri

Scomparso da ieri mattina nell’Agrigentino, Giovanni Di Giovanna è stato trovato morto vicino al cimitero di Santa Margherita di Belice. Il 70enna è uscito di casa ieri senza il cellulare. I familiari, preoccupati, avevano sporto denuncia, facendo scattare le ricerche. A cui hanno preso parte carabinieri, vigili del fuoco e squadre della Protezione civile regionale, anche con l’impiego dei droni. Sul ritrovamento e le circostanze della morte dell’uomo indagano i carabinieri. Sulla salma saranno svolti degli accertamenti, ma non è ancora chiaro se si procederà con l’autopsia.