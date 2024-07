Santa Margherita di Belice, sequestrata discarica abusiva di amianto andata a fuoco

Foto da vigili del fuoco di Palermo su Facebook

I carabinieri di Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento, hanno sequestrato una discarica abusiva di amianto in contrada Giacheria, su di un’area pubblica di circa centomila metri quadrati che ricade nella zona nota tra la popolazione locale con la denominazione Fossa dei leoni; questa fino a pochi anni fa ospitava una delle baraccopoli costruite dopo il sisma del 1968, che poi sono state demolite.

L’intervento dei militari ha fatto seguito a un incendio che nelle scorse ore aveva interessato il terreno e da cui si sono alzate lunghe colonne di fumo nero. La zona in questione è interessata dalla presenza di abitazioni e di attività commerciali. Sono scattate le misure di prevenzione di protezione civile. L’intervento di spegnimento delle fiamme è stato effettuato dai vigili del fuoco e dal corpo forestale dello Stato.

Anche diverse persone sono intervenute con dei secchi d’acqua nel tentativo di salvaguardare le proprie abitazioni. L’area sottoposta a sequestro non è interessata solo dalla presenza di amianto, ma anche di altri rifiuti – speciali e non – tra cui oli esausti e pneumatici. Sempre a Santa Margherita di Belice è tuttora in corso un altro incendio, che sta interessando la folta vegetazione vicina al vallone Dragonara. Sono in corso gli interventi di spegnimento da parte dei vigili del fuoco.