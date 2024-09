Santa Flavia, ruba del carburante dai camion per la raccolta dei rifiuti

Avrebbe rubato del carburante dai camion per la raccolta dei rifiuti. A Santa Flavia, in provincia di Palermo, un 37enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato. L’uomo, originario di Palermo, avrebbe rubato del carburante dai veicoli per la raccolta dei rifiuti. Mentre percorrevano via Indro Montanelli, i militari hanno notato dei movimenti sospetti vicino al centro di stoccaggio dei rifiuti. L’uomo avrebbe scavalcato il cancello di accesso all’area di deposito con un secchio e un tubo, poi avrebbe forzato il serbatoio di un camion in sosta, successivamente avrebbe estratto del carburante. A quel punto è avvenuto l’arresto.