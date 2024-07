In auto 2,5 chili di droga in una scatola con etichetta Poste italiane: arrestato 45enne nel Ragusano

Due chili e mezzo di droga in una scatola con l’etichetta di Poste italiane. Un 45enne residente a Santa Croce Camerina, nel Ragusano, è stato arrestato dalla polizia perché avrebbe trasportato in auto due chili e mezzo di droga, tra hashish e marijuana. Secondo le forze dell’ordine, nei giorni precedenti l’arresto ci sarebbe stato un andirivieni di persone dall’abitazione dell’uomo. La scatola nella quale il 45enne avrebbe trasportato la droga aveva un’etichetta adesiva di Poste italiane; c’era il nome del mittente – un residente della provincia di Monza e della Brianza – e come destinatario un Punto posta di Comiso, sempre nel Ragusano.

Dentro la scatola c’erano 2,1 chili di hashish e 411 grammi di marijuana. A casa dell’uomo la polizia ha trovato altri 107 grammi di hashish. Se immessa sul mercato, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre 30mila euro.