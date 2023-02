Sanità e sciopero privati accreditati al sistema sanitario. Zitelli: «Schifani si occupi del dossier»

«La sospensione della serrata delle branche accreditate con il sistema sanitario sia l’occasione per dire parole chiare sulle risorse messe a disposizione dal governo Meloni, grazie al quale per il recupero delle liste d’attesa la Sicilia potrà ricevere oltre sessanta milioni di euro. Nei giorni scorsi era stato l’onorevole Francesco Ciancitto, della commissione affari sociali della Camera, a indicare la strada di un intervento possibile. Ci aspettiamo che il presidente Schifani prenda direttamente in mano il dossier, perché finora alle parti private non sono state date risposte convincenti. Stessa attenzione ci aspettiamo sul percorso di uscita dal piano di rientro, per il quale appare opportuno che nella vacatio del dirigente del DPS si incarichi direttamente il ragioniere generale della Regione di partecipare ai tavoli interministeriali. FdI chiederà, inoltre, al presidente Laccoto di calendarizzare subito un’audizione dell’assessore Giovanna Volo per comprendere quali strategie intenda adottare per avviare i tavoli sulla rimodulazione delle tariffe, per attivare la messa a bando degli accreditamenti negli spazi rilevati dai fabbisogni, per monitorare lo stato degli investimenti strutturali e tecnologici, per definire le procedure di selezione del personale come previsto dal piano dei fabbisogni aziendali e tenuto conto del livello di spesa del tetto del personale, per definire la corretta strategia di allocazione delle risorse previste dagli accordi per il contenimento della mobilità. Il governo può tranquillamente proseguire nel tagliare i nastri delle opere finanziate e avviate a conclusione, ma l’amministrazione richiede da parte dell’assessore Volo una presa di consapevolezza dei problemi e l’individuazione delle soluzioni». Lo ha dichiarato il deputato regionale Giuseppe Zitelli (FDI) segretario della commissione sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana.