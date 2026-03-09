Tensioni politiche a San Giovanni La Punta, Petralia: «Condannare qualunque forma di violenza»

09/03/2026 di , Tempo di lettura 2 min

A San Giovanni La Punta cresce la tensione in vista delle prossime amministrative. Secondo quanto riportato da La Sicilia, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un acceso diverbio in un bar, nato dalle tensioni politiche legate alle prossime elezioni. Lo scontro sarebbe degenerato con toni molto accesi, tanto da richiedere l’intervento del titolare del locale. Sulla vicenda interviene l’assessore Giovanni Petralia, esponente di Forza Italia e membro della giunta del sindaco Antonino Bellia.

Petralia: «Condannare qualunque forma di violenza»

«Leggendo nei vari social ho notato che la notizia di una rissa sfiorata al centro del Paese ha suscitato un clamore non indifferente, soprattutto perché tanti si chiedono cosa sia successo realmente, ed altri su racconti di terze persone si sono fatti la loro idea. Consapevole di non aver nulla di cui rimproverarmi se non l’essere stato presente in quel momento, credo ci sia alla base un sentimento di risentimento verso quella parte di amministrazione che sta cercando di portare a termine il mandato affidatogli non da sconosciuti, ma con la matita in mano da gente consapevole di ciò che fa. Sicuramente giudicheranno gli elettori che sanno ciò che fanno perché altrimenti è un offesa per chi va a votare. Avendo già chiarito le reali dinamiche in una mia dichiarazione precedente mi sento di condannare la violenza in qualunque forma, ed allo stesso tempo vorrei visto il clima di tensione e odio politico che si è innescato stringere la mano all’altro protagonista della vicenda così da metterci questo episodio alle spalle e pensare solamente al futuro della nostra Comunità già afflitta da molti problemi».

«Pronto a una stretta di mano»

Questo mio tendere la mano alcuni lo interpreteranno come un segno di debolezza; per me é un senso di responsabilità perché sono sicuro che questi episodi di cui sono stato vittima non si ripetano più per il bene delle nostre Istituzioni e della nostra Comunità; che da noi vorrebbe dato l’esempio. Quando l’altra persona sarà disponibile, io ci sarò per una stretta di mano. Accetterò le scuse se vorrà farmele. Ci aspettano sfide ben più grandi per la nostra Comunità, non è il tempo dei rancori né delle “guerre”. Questa parola la sentiamo nominare ormai troppo spesso e almeno nella nostra piccola Comunità speriamo di non averci mai nulla a che fare».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

S. G. La Punta, clima teso verso il voto: l’appello di Laura Iraci: «Confronto sui programmi per la crescita della città»
Leggi la notizia

A San Giovanni La Punta cresce la tensione in vista delle prossime amministrative. Secondo quanto riportato da La Sicilia, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un acceso diverbio in un bar, nato dalle tensioni politiche legate alle prossime elezioni. Lo scontro sarebbe degenerato con toni molto accesi, tanto da richiedere l’intervento del titolare del locale. […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
di

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone […]

Business in chiaro

Bando Agrisole 2026: incentivi per l’energia rinnovabile in agricoltura
di

Nuovo ciclo di incentivi dedicati all’energia e all’agricoltura, con il bando Agrisole – Parco Agrisolare. La dotazione finanziaria dai fondi Pnrr è rilevante: 789 milioni di euro destinati a nuovi progetti da selezionare con uno o più avvisi pubblici emanati dal ministero dell’Agricoltura. Al momento, il decreto definisce regole e perimetro dell’intervento. E si è […]

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze