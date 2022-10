San Giovanni Galermo, multato il proprietario di un cavallo. Animale risultato sprovvisto di microchip

Controlli dei caabinieri nel quartiere di San Giovanni Galermo. I militari hanno multato un uomo di 48 anni, ritenuto il gestore di una stalla realizzata all’interno di un garage in via Ustica. All’interno si trovava un cavallo. L’animale, che è risultato sprovvisto di microchip, è stato visitato dall’Asp e, giudicato in buone condizioni di salute, è stato affidato in custodia al proprietario. L’uomo avrà il compito di reperire un alloggiamento adeguato alla sua permanenza. Nel proseguo delle attività operative, i carabinieri hanno sequestrato un borsone contenente 700 grammi di marijuana, suddivisa in sei buste, nonché una pistola giocattolo, priva di tappo rosso.