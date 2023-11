San Cristoforo, nascondeva 13 chilogrammi di marijuana in una botola. Arrestata 51enne

Tredici chilogrammi di marijuana sono stati sequestrati a Catania, dalla polizia, nell’abitazione di una 51enne che è stata arrestata per spaccio di sostanza stupefacente. Agenti della squadra mobile si erano appostati davanti la sua abitazione nel quartiere San Cristoforo, nella zona nota come Traforo, dove nei giorni precedenti erano stati segnalati movimenti sospetti che lasciavano ipotizzare possibili attività di spaccio di droga. Gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento e hanno trovato la donna e, durante una perquisizione, è stata recuperata la droga in tre sacchi neri che erano dentro una botola nascosta, ricavata appositamente nel sottotetto dell’appartamento.