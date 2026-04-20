Il Salone dell’Orientamento di UniCt, tra corsi e opportunità di lavoro: «Per scegliere di restare in Sicilia»

20/04/2026 di , Tempo di lettura 3 min

Aiutare i giovani a orientarsi, in modo ancora più ampio: prima e dopo la laurea. È stata la missione del Salone dell’Orientamento dell’Università di Catania, l’evento annuale che, per il 2026, si è tenuto dal 14 al 17 aprile. Dedicato, per la prima volta, non solo alle future matricole. Perché, tra i quasi 30mila giovani che hanno affollato il Centro Universitario Sportivo (Cus) etneo c’erano anche laureati e laureandi, interessati all’offerta di corsi magistrali, master e percorsi di ricerca di UniCt. Ma anche per orientarsi nel mondo del lavoro. «Abbiamo lavorato per coinvolgere anche le scuole di province più lontane – spiega il rettore Enrico Foti -. Oltre alla novità di quest’edizione, che è stata la presenza strutturata delle imprese. Con il contributo della Fondazione Siciliae Studium Generale 1434, abbiamo portato le aziende a confrontarsi con gli studenti, raccontando i percorsi che stiamo sviluppando insieme».

L’offerta di UniCt

Durante i quattro giorni, è stato possibile conoscere da vicino – confrontandosi con docenti e tutor – i 17 dipartimenti in cui si articola l’università etnea e i loro oltre cento corsi di studio. Tra gli stand, anche quello della Scuola Superiore di Catania, il centro di alta formazione di UniCt, e dei poli universitari di Siracusa e Ragusa. Un’occasione utile anche per scoprire servizi e agevolazioni e porre tutte le proprie domande su immatricolazioniiscrizioni e trasferimenti da altri atenei. Oltre ai laboratori del progetto OUI, ovunque da qui, dedicato proprio all’orientamento nelle scuole, durante il Salone è stato possibile confrontarsi con gli esperti attraverso colloqui individuali e discutere di placement per conoscere gli sbocchi lavorativi e le opportunità di carriera dei vari corsi. Insieme a workshop ed eventi – dallo sport alla musica – animati dalla comunità studentesca di UniCt.

L’incontro con le imprese

L’edizione 2026 ha visto anche la premiazione di alcuni ex alunni di successo: la schermitrice medaglia olimpica Rossella Fiamingo, il giudice della Corte penale internazionale Rosario Aitala, il direttore dell’Ilek all’università di Stoccarda Lucio Blandini e il capo dell’Italy Investment Banking Riccardo Mulone. «Eccellenze di livello internazionale che rappresentano la prova più evidente e orgogliosa della capacità del nostro ateneo di generare talenti in tutti i campi», sottolinea il rettore. Talenti che si spera possano rimanere sull’Isola, anche grazie a iniziative come il Career Day Unict. Un momento di confronto diretto tra domanda e offerta: 28 imprese partner dell’università hanno illustrato le loro posizioni lavorative aperte, a cui è stato possibile candidarsi.

Obiettivo: studiare e lavorare in Sicilia

Opportunità che sottolineano il ruolo di UniCt sul territorio, a cui punta anche il lavoro dei delegati del rettore, tra cui i docenti Giuseppe Speciale (Didattica) e Cosimo Gianluca Fortuna (Politiche per l’Orientamento). «Questo è un percorso che prosegue – annuncia quest’ultimo -. Anche con le aziende, colpite dall’ampia partecipazione di questi giorni». Con loro, anche la professoressa Violetta Brundo (referente del progetto OUI). Che commenta: «Credo sia stata l’edizione più riuscita degli ultimi anni, con oltre la metà dei ragazzi che ha assistito ai laboratori pomeridiani, segno di un interesse concreto – spiega. – Ma il risultato più importante è la straordinaria risposta della nostra comunità accademica. Con oltre 1200 studenti, dottorandi e specializzandi che hanno partecipato con consigli autentici e immediati ai loro coetanei». «Noi abbiamo voluto accompagnarli in quella che, per me, è la missione della mia governance – conclude Enrico Foti -. Ossia la scelta di studiare e lavorare in Sicilia».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, corteo studentesco lunedì: le strade chiuse al traffico
Leggi la notizia

Aiutare i giovani a orientarsi, in modo ancora più ampio: prima e dopo la laurea. È stata la missione del Salone dell’Orientamento dell’Università di Catania, l’evento annuale che, per il 2026, si è tenuto dal 14 al 17 aprile. Dedicato, per la prima volta, non solo alle future matricole. Perché, tra i quasi 30mila giovani che hanno […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026
di

Nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica con l’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026. Che vede i segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – fin troppo presi dalle cose da fare, brillanti e pieni di energia e fascino. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sono in fase […]

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile 2026
di

La settimana dal 6 aprile 2026 pare portare significati di rinascita, con l’oroscopo coerente al periodo pasquale. I segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – beneficiano a piene mani di queste nuova voglia di vivere e rinnovarsi. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sembrano risolvere uno dopo l’altro gli […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze