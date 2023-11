Catania, ruba salmone dagli scaffali e cerca di fuggire. Arrestato

Rapina in una rivendita di generi alimentari in Corso Sicilia, a Catania. Un uomo di 47 anni di Carlentini (in provincia di Siracusa) ha rubato dagli scaffali del negozio tre chili e mezzo di salmone pregiato del valore di oltre 100 euro.

Una volta arrivato alle barriere antitaccheggio, l’uomo ha minacciato verbalmente il personale di vigilanza all’ingresso e ha cercato di superarlo aggredendolo con diversi spintoni. Un tentativo che non è andato a buon fine poiché il 47enne è stato bloccato dai militari che si trovavano già in zona per dei controlli. Dopo aver restituito la merce al titolare, il 47enne è stato arrestato per rapina impropria.