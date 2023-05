Salemi: adesca minorenni per atti sessuali e pornografia, in carcere un 50enne

I carabinieri di Salemi (in provincia di Trapani) hanno arrestato un pregiudicato nato in Germania ma residente nella cittadina del Trapanese, in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Marsala, per i reati di adescamento di minori, atti sessuali con minorenni e pornografia minorile. L’uomo (classe 1973) deve scontare una pena di un anno e mezzo di reclusione per reati commessi tra il 2015 e il 2016 a Salemi. Il 50enne è stato portato nel carcere Pietro Cerulli di Trapani.