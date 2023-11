Giarre, scoperta sala slot abusiva: il titolare è stato denunciato per le scommesse clandestine

Una sala slot abusiva nella periferia nord di Giarre (in provincia di Catania) è stata individuata durante un servizio svolto dai carabinieri insieme al personale dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il titolare dell’attività abusiva, un 34enne di Giarre, non avrebbe avuto nemmeno la licenza prevista: dagli accertamenti, infatti, è emerso che la sua domanda era stata rigettata.

Il 34enne, inoltre, avrebbe attirato i clienti con pubblicità ingannevoli applicate sulla vetrina e vantandosi di appartenere a una nota catena di scommesse online che, in realtà, lo aveva già diffidato. Senza averne alcun diritto, l’uomo avrebbe continuato a ricevere denaro dai clienti e a emettere i cosiddetti coupon di scommesse. Sono stati i carabinieri a trovarli e sequestrarli. Il 34enne è stato denunciato per interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive e anche per utilizzo illecito di apparecchiature per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi virtuali.