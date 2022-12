S. Giovanni Galermo, animali chiusi in gabbia e tenuti in cattive condizioni dentro locali abusivi

Cavalli, cani e gatti chiusi in gabbia all’interno di immobili abusivi: tenuti in locali privi di cibo, luce e aria. È quanto è stato rivenuto dal personale della polizia di Stato del commissariato di Nesima durante un controllo in via Capo Passero, a Catania. Le costruzioni abusive erano realizzate in modo da non rendere fruibile la strada a passanti e mezzi di soccorso. Il tratto stradale era costellato di transenne di proprietà del Comune di Catania, oltre alla numerosa presenza di pali e cancelli in ferro abusivi a chiusura dei portici condominiali. Nel corso dei controlli è stata riscontrata la presenza di una casa con terrazza e garage prospicente la strada, invadendo la carreggiata senza alcun rispetto delle norme in materia edile. Le ispezioni, oltre al personale di polizia, hanno visto impegnati i vigili del fuoco, che hanno liberato gli esemplari chiusi in gabbia e poi trasferiti in strutture idonee. A operare sono stati pure l‘Asp veterinaria, il personale Enel e Sidra, la nettezza urbana, l’ambulanza veterinaria, le associazioni animaliste e altri enti comunali.

Venticinque i soggetti indagati in stato di libertà per i reati di abuso edilizio e invasione di terreni ed edifici pubblici. Contestualmente, sono stati sequestrati 25 immobili e due soggetti sono stati indagati in stato di libertà per i reati di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la natura dell’animale. In otto indagati in stato di libertà per furto di energia elettrica, 4 per furto di acqua e, unitamente a personale Sidra, sono stati accertati e rimossi 18 allacci abusivi, sigillate 9 utenze morose e rimossi 2 contatori. Accertate e sanzionate anche diverse attività commerciali totalmente abusive. Infine, sono state rinvenute e restituite al Comune di Catania 9 transenne e rimossi numerosi paletti in ferro che, come sopra riferito, sono stati fissati sulla pubblica via al fine di segnare i posti auto e, anche in questo caso, con danno alla viabilità stradale.