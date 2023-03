Viaggio in giro per la Sicilia di due turisti finisce a Palermo con il furto della moto

Un viaggio in moto in giro per la Sicilia è finito male a Palermo per due turisti polacchi arrivati ​​da Varsavia. Durante la notte, in via Rua Formaggi, vicino al loro bed and breakfast, la moto – una Bmw Gs F750 – è stata rubata. I due turisti hanno denunciato quanto accaduto e le indagini per ritrovare il mezzo sono condotte dagli agenti della polizia. Sono stati proprio i due turisti a segnalare che, nella zona del loro b&b dove il mezzo a due ruote è stato rubato, ci sono diverse telecamere di videosorveglianza che avrebbero potuto riprendere la scena.