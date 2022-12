Ruba un borsellino con 700 euro all’aeroporto, denunciato

Un borsellino di pelle di colore nero, con dentro 700 euro in contanti, è stato dimenticato dal proprietario all’interno di una vaschetta utilizzata per i controlli di sicurezza all’interno dell’aeroporto di Catania. In pochi minuti, è stato rubato da un uomo che è stato denunciato per furto aggravato.

Il passeggero, diretto a Milano Linate, appena è arrivato nella sala imbarchi, si è reso conto di avere scordato il proprio borsellino nel contenitore per il controllo. Tornato indietro, però, non lo ha trovato. Subito ha denunciato l’accaduto alla polizia di frontiera dell’aeroporto. Tramite l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a individuare l’autore del furto.

Si tratta di un uomo di circa 60 anni che era diretto a Roma. Rintracciato nella zona dei gate d’imbarco, l’uomo ha consegnato il borsellino con dentro i soldi ed è stato denunciato in stato di libertà alla procura del tribunale di Catania. Il portafogli con la somma in denaro è stato restituito al legittimo proprietario.