Catania, ruba il profumo più costoso ma mentre scappa incrocia per caso due carabinieri

Un giro tra gli scaffali di un negozio in via Etnea a Catania, poi la scelta del profumo più costoso e un veloce movimento per rubarlo e scappare. Mentre fuggiva dalla profumeria, il 43enne pregiudicato catanese è stato però bloccato da due motociclisti del nucleo radiomobile del comando provinciale dei carabinieri che, passando di lì per caso, lo hanno arrestato in flagranza di reato per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Ad allertare i due militari in sella ai loro mezzi a due ruote è stato l’allarme sonoro della nota profumeria e la vista di un uomo che correva lungo la centralissima via Etnea inseguito da una commessa che urlava.

L’uomo è stato bloccato mentre tentava di nascondere nella mano sinistra un pacchetto. I militari hanno poi accertato che conteneva un prezioso profumo (dal valore di 150 euro) di una nota marca. Intanto è sopraggiunta sul posto la responsabile della profumeria che ha riferito agli operanti che, poco prima, il 43enne era entrato nel negozio e, dopo avere fatto alcuni giri tra gli scaffali, con un movimento repentino, ha afferrato uno dei più costosi profumi in vendita e ha tentato la fuga, non riuscendovi in quanto l’uscita dal magazzino ha causato l’attivazione del sistema sonoro antitaccheggio. Una ricostruzione che è stata confermata anche dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza dell’attività commerciale. La titolare ha riferito che, in passato, il 43enne aveva già tentato furti più volte in quel negozio, ma senza riuscirci.

