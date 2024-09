Ruba pc da una scuola e incasso delle giostre per bambini. Arrestato un 37enne nel Messinese

Foto di Tim da Pixabay

Ruba due computer all’interno di una scuola e l’incasso, pari a 300 euro in monete, delle giostre per bambini in un lido. Il protagonista è un 37enne, originario della provincia di Palermo, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato durante un servizio di controllo delle forze dell’ordine presso la stazione ferroviaria di Sant’Agata di Militello. I computer verrano restituiti dai carabinieri all’istituto comprensivo statale di Torrenova, in provincia di Messina. Il 37enne, invece, è stato condotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.