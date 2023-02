Via Umberto, ruba parabrezza a due passi da pattuglie dei vigili urbani. Scena ripresa in un video

Pochi secondi, utili per smontare e portare via il parabrezza da uno scooter. Teatro del furto l’angolo tra via Umberto e via Caronda, incrocio spesso preso di mira per operazioni di questo tipo. La scena, ancora una volta, è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza con il video postato sulla pagina Facebook Inciviltà a Catania. Nel filmato – registrato il 19 febbraio poco dopo le 16.30 – si vede un giovane incappucciato e vestito con abiti scuri, che raggiunge uno scooter rosso, modello Honda Sh, parcheggiato all’incrocio. Un posto che, tra l’latro, non avrebbe nemmeno potuto essere usato come parcheggio. Nelle immagini si vede il giovane che, utilizzando probabilmente un attrezzo da lavoro, smonta il pezzo e lo porta via imboccando a piedi via Caronda. Il tutto a poche decine di metri da uno slargo in cui si vedono due mezzi dei vigili urbani parcheggiati, uno dei quali con il lampeggiante acceso.