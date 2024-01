Ruba in un negozio d’abbigliamento, poi aggredisce la commessa, arrestata una donna a Catania

Entra in un noto negozio d’abbigliamento in via D’Annunzio a Catania, prova dei vestiti, toglie i dispositivi antitaccheggio e prova a portarli via, dirigendosi verso la cassa per pagare un solo capo. A tradirla sono stati i dispositivi abbandonati dentro al camerino e notati da una commessa.

Così una donna di 47 anni è stata arrestata dalla polizia, dopo essersi scagliata contro la commessa, a cui ha tirato i capelli e ferrato diversi morsi. L’accusa è di rapina.