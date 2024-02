Catania, taglia un segnale stradale per rubare una bici: «Era il regalo per il figlio della mia compagna»

Un 25enne è stato denunciato per furto e danneggiamento dalla polizia a Catania perché ritenuto l’autore del furto di una mountain bike che era attaccata con una grossa catena a un palo della segnaletica stradale in via Messina. Per riuscire a portare via il mezzo a due ruote, il giovane ha rimosso il palo danneggiando il marciapiede. L’episodio è avvenuto in pieno giorno.

Dopo avere ricevuto la denuncia da parte della vittima del furto, gli agenti hanno individuato il 25enne visionando le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona. L’uomo si è giustificato raccontando di avere rubato la bicicletta per regalarla al figlio della compagna. La mountain bike è stata riconsegnata al proprietario.