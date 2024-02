Modica, rotto un tubo del metano durante lavori di scavo sulla strada statale 115: traffico bloccato

Un tubo del metano è stato danneggiato da alcuni operai di una ditta che stavano eseguendo lavori di scavo lungo un tratto della strada statale 115 a Modica, in provincia di Ragusa. Stando a quanto ricostruito dai vigili del fuoco che dopo la segnalazione sono intervenuti sul posto, il gas è fuoriuscito a due atmosfere di pressione.

In attesa dell’intervento del personale dell’azienda che gestisce la rete di distribuzione del gas a Modica, per ridurre la concentrazione del gas nell’aria, i vigili del fuoco hanno utilizzato dell’acqua nebulizzata. Ridotta la concentrazione, il gestore della rete ha ridotto la pressione del gas e tappato la falla, in attesa di realizzare un by-pass, per il completo e sicuro ripristino della condotta. Il traffico è stato bloccato dalla polizia locale di Modica e dagli agenti della polizia stradale nel tratto della strada statale 115 dalla rotonda del Sacro Cuore fino alla rotonda Solaria.