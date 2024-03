Laboratorio di droga a gestione familiare a Rosolini: tre arresti

Cocaina, marijuana e hashish. Queste le sostanze stupefacenti trovate nell’abitazione familiare a Rosolini (in provincia di Siracusa), insieme a materiale per la pesatura e il confezionamento e anche due munizioni per una pistola calibro 22. Per questo i carabinieri di Noto hanno arrestato due uomini (di 58 e 23 anni) e una donna di 54 anni, tutti dello stesso nucleo familiare, per detenzione abusiva di stupefacenti e munizioni.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati trovai circa 770 grammi di sostanze stupefacenti. Nell’abitazione di residenza dei tre, i militari hanno trovato parte della droga in preparazione per il confezionamento sul piano cottura della cucina, oltre quello già preconfezionato in dosi. Dopo le formalità di rito, il 58enne e il 23enne sono stati portati nella casa circondariale Cavadonna di Siracusa, mentre la donna è stata trasferita al carcere di piazza Lanza a Catania.