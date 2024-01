Rosolini, evade due volte dai domiciliari in un giorno ma torna ai domiciliari

Una donna di 27 anni di Rosolini (in provincia di Siracusa) è evasa due volte in un solo giorno dagli arresti domiciliari. Ad accorgersene, durante i servizi di controllo, sono stati i carabinieri che l’hanno arrestata per il reato di evasione e l’hanno sottoposta di nuovo alla misura dei domiciliari.

La donna era già ai domiciliari perché gravemente indiziata per un furto commesso lo scorso settembre a Palermo, ma è risultata assente al controllo dei carabinieri che l’hanno rintracciata per le vie del centro e denunciata per evasione. Nonostante ciò, nella stessa giornata, la donna è stato di nuovo sorpresa in giro per la città. In questa circostanza, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stata arrestata e, dopo le formalità di rito, ricondotta ai domiciliari nella sua abitazione.