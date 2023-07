foto Francesco Caudullo

Incendio nella zona del villaggio Azzurro, fiamme minacciano l’oasi del Simeto

Incendio nella zona del villaggio Azzurro con le fiamme che, alimentate dal vento, si dirigono pericolosamente verso l’area dell’oasi del Simeto, a sud di Catania. Per la giornata di oggi la Protezione civile regionale aveva emanato un bollettino con allerta rossa per rischio incendi nel trapanese, palermitano ed ennese. Allerta arancione invece per quanto riguarda le restanti province.