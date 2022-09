Ritrovata la bambina di 5 anni scomparsa nei giorni scorsi. «È in buone condizioni di salute»

È stata rintracciata Giulia Lucia Pizzati, la bambina di 5 anni che era scomparsa nei giorni scorsi da Vaccarizzo. A rivolgersi ai carabinieri era stato il padre. L’uomo, separato dalla madre della giovane, aveva spiegato ai militari che l’ex moglie venerdì 23 settembre era andato a prendere la piccola e, in virtù di un’autorizzazione del tribunale, l’avrebbe dovuta riaccompagnare a casa domenica. L’allarme è scattato quando la bambina non è tornata a casa. Adesso dal papà, contattato telefonicamente dalla redazione di MeridioNews, arriva la conferma del ritrovamento. «Per il momento posso dire che la bambina è in buone condizioni di salute – spiega – Non posso fornire ulteriori dettagli ma sono in contatto con i carabinieri».