Ritrovata l’auto rubata a un ragazzo disabile a Catania: «C’è ancora speranza»

È stata ritrovata l’auto della famiglia di un ragazzo disabile che era stata rubata qualche giorno fa, in piazza Ludovico Ariosto a Catania. Dopo il furto era stato il fratello a pubblicare sui social un post con un appello rivolto direttamente ai ladri. Dopo la denuncia presentata, sono partite le ricerche da parte della polizia e la macchina è stata ritrovata dagli agenti oggi pomeriggio.

«Sappiate che l’auto appartiene a questo giovane ragazzo in carrozzella», aveva scritto Sarath D’Antonio nell’appello a cui aveva allegato anche una foto del fratello. «La macchina – aveva aggiunto nel post – è stata appositamente progettata per fare salire mio fratello nel vano posteriore». L’auto è stata ritrovata in buone condizioni in una zona al confine con il territorio di Misterbianco ed è stata restituita alla famiglia del giovane.

«Con commozione e gioia vi informo che l’auto è stata ritrovata, fortunatamente in buone condizioni», ha scritto adesso il fratello su Facebook, ringraziando i poliziotti. «Non sarà mai tardi per cercare un nuovo mondo migliore se – ha concluso – nell’impegno poniamo coraggio e speranza».