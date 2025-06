«Un ritiro in convento per trovare unità»: l’idea delle opposizioni all’Ars

Per trovare l’unità su temi e sulla candidatura (con proiezione al 2027), le opposizioni pensano a un ritiro in un convento o in una abbazia. Un’idea condivisa dal coordinatore regionale del Movimento 5 stelle Nuccio Di Paola, dalla vicesegretaria del Partito democratico Valentina Chinnici e dal leader del movimento Controcorrente, Ismaele La Vardera. Un’esternazione che i tre dirigenti politici hanno fatto durante la conferenza stampa, a Palazzo dei Normanni, organizzata per annunciare la mobilitazione sulla sanità, il 15 giugno a Palermo.

Rispondendo ai cronisti sulle scelte del centrosinistra rispetto ai prossimi appuntamenti elettorali e sulla linea da tenere all’Ars riguardo ai provvedimenti del governo Schifani – anche alla luce delle polemiche che hanno investito la minoranza per avere condiviso le scelte di parcellizzazione dei fondi pubblici – Di Paola ha detto: «È difficile unire, ma io parlo con tutto il Pd. La logica della parcellizzazione è figlia di questa legislatura, perché ci sono un governo e una maggioranza deboli – ha argomentato – La parcellizzazione è avvenuta su temi locali, ma ci sono temi locali meritevoli di attenzione. Ma – ha affermato Di Paola – la vicenda è stata strumentalizzata da governo e maggioranza. Respingiamo al questo mittente strumentalizzazione».

Poi ha chiarito: «Oggi ci siamo fatti degli anticorpi, dalle esperienze si cresce sempre di più. Stiamo cercando di unire il più possibile il fronte anticentrodestra. Ci riuniremo in una abbazia o un convento per dire le cose come stanno una volta e per tutte, anche litigando ma con l’obiettivo di trovare l’unità». La Vardera ha aggiunto: «Non ho partecipazione a spartizioni e non ho intenzione di farlo. Spero che Pd e M5s mi verranno dietro». E sull’assestamento di bilancio, previsto a luglio, Di Paola ha annunciato: «Porteremo temi generici per i siciliani. Semmai dovessero esserci fondi condivideremo i temi da portare avanti insieme». Diritto allo studio ed emergenza abitativa sono alcuni temi su cui punta Chinnici: «La linea sarà sui temi, non sulla parcellizzazione». E sul futuro elettorale, la vicesegretaria dem ha avvertito: «Dobbiamo arrivare a candidature forti, riconoscibili. Serve un dialogo serrato, adatto sui temi e su proposte credibili».